В Челябинске две трети будущих первоклассников уже подали заявление в школу

Хотя с начала приемной кампании прошел всего месяц

В Челябинске 10 тысяч 350 семей уже подали заявления на зачисление ребенка в школу. Таким образом почти две трети будущих первоклассников определились с выбором учебного заведения. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе городского комитета по делам образования.

«На конец прошлой недели школы города получили 10 тысяч 350 заявлений от семей, где есть будущий первоклассник. Большинство родителей подают заявления дистанционно. Всего в 2021 году школы Челябинска планируют набрать около 16,5 тысячи новых учеников. Получается, что две трети семей уже определились с выбором школы», — говорит пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина.

В отдельных школах такая спешка оправдана, так как мест на детей, проживающих на территории, закрепленной за школой, здесь не хватает.

Напомним, в этом году изменился график подачи заявлений в школы.

С 1 апреля по 30 июня, в первую волну зачисления, учебные заведения принимают заявления от детей, которые проживают на территории, закрепленной за школой. В это же время подают заявления льготники, в том числе дети, старшие братья и сестры которых уже учатся в этой школе.

Вторая волна стартует 5 июля и продлится до первых дней сентября. В этот период семьи могут подать заявление не по месту жительства — на оставшиеся места.

Как записать ребенка в школу, читайте в отдельном материале на нашем сайте.