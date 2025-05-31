В Челябинске досрочно завершили первый этап опрессовок

Горячую воду в ряд домов и соцобъектов дали на пять дней раньше запланированного срока

Для ряда домов на северо-западе Челябинска опрессовка завершилась на пять дней раньше запланированного срока: включить горячую воду должны были 4 июня, но систему заполнили уже 30 мая, сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

В числе счастливчиков — свыше 30 домов в микрорайоне Академ Риверсайд, ряд многоэтажек и детских садов в микрорайоне № 24, а также дома в поселке ЧТЭЦ-1. Полный список тут.

«Раньше запланированного срока горячее водоснабжение подано в многоквартирные дома, детские сады, школы, учреждения здравоохранения до стенки зданий. Далее организациям, ответственным за эксплуатацию внутридомовых сетей, необходимо снять технологические заглушки и подать теплоноситель потребителям»,— уточнили в компании.

Включить горячую воду в домах раньше срока во время опрессовок возможно, если на участках теплосетей не выявлены повреждения. Если же повреждения выявлены, то опрессовка, наоборот, может затянуться.

Напомним, первый этап гидравлических испытаний продлится до 3 июня включительно. В Металлургическом районе они завершатся 16 июня.