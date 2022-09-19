В Челябинске до конца октября появится прогулочная зона на Университетской Набережной

Второй этап благоустройства продолжат в 2023 году

В Челябинске завершают первый этап благоустройства зеленой прогулочной зоны по Университетской Набережной между улицами Северо-Крымской и Чайковского. До конца октября она свяжет парк культуры и отдыха Калининского района с прилегающими улицами, сообщили в мэрии.

Еще в прошлом году жители района выбрали парк для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

«В проект входит и прогулочная зона вдоль улицы Чайковского: развитая тропиночная сеть с освещением, велодорожками и площадкой для выгула собак. По задумке авторов проекта в рамках второго этапа, который будет реализован в 2023 году, в самом парке будет сохранена первоначальная структура, но будет переосмыслено наполнение», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

На аллее смонтируют освещение, добавят озеленение и искусственные холмы в центре. Кроме того, установят детские и спортивные площадки, зоны отдыха, сцену.

Напомним, в Челябинске до конца осени преобразится ДК «Сокол» в поселке Аэропорт. Ремонт здания в форме самолета начали в июле в рамках инициативного бюджетирования, когда сами жители решают, какие территории нуждаются в благоустройстве.