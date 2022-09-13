В Челябинске до конца осени отремонтируют ДК в поселке Аэропорт

Уникальное здание спроектировано по образу самолета

В Челябинске преобразится ДК «Сокол» в поселке Аэропорт. Ремонт здания в форме самолета начали в июле и планируют завершить в ноябре, сообщили в мэрии.

Ремонт проводят в рамках инициативного бюджетирования, когда сами жители решают, какие территории нуждаются в благоустройстве.

«Сейчас идет ремонт входных групп, фасада, зрительного зала и всех внутренних помещений, а также установка автоматической системы пожарной сигнализации. Уже полностью завершены работы по ремонту и обустройству кровли», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

После завершения работ в ДК появятся гардероб, стойка администраторов, а также новые помещения для местных творческих коллективов. Также благоустроят прилегающую к зданию территорию.

Этим летом в Металлургическом районе завершили благоустройство сквера у Дворца культуры строителей. На территории обновленного общественного пространства заменили все покрытия, добавили новые дорожки для пешеходов и восстановили ступени.

