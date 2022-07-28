Благоустройство сквера у ДК строителей завершили в Металлургическом районе Челябинска

На месте отдыха появились освещение, зелень и качели

В Металлургическом районе завершили благоустройство сквера у Дворца культуры строителей. На территории обновленного общественного пространства заменили все покрытия, добавили новые дорожки для пешеходов и восстановили ступени. Об этом сообщили в Центре развития городской среды Челябинска.

В сквере подпорные стенки, удерживающие грунт, обшили террасной доской. Теперь на них можно посидеть и отдохнуть. В центре площадки появились перголы с качелями. Также пространство дополнительно подсветили и озеленили.

«Концепция благоустройства сохраняет композиционные решения, принятые при строительстве Дворца культуры, а малые архитектурные формы и визуальный стиль поддерживают сложившийся архитектурный ансамбль», — прокомментировали в пресс-службе Центра развития городской среды Челябинска.

Авторы проекта уверены, что обновленный сквер станет одним из главных пространств Металлургического района, где челябинцы будут гулять, отдыхать и отмечать праздники.

Напомним, концепцию сквера разработало бюро «Мысли». Сквер благоустраивали в два этапа по программе «Формирование современной городской среды».

Каждый год в Челябинской области благоустраивают места отдыха горожан — скверы, набережные, парки, бульвары. В 2022 году в регионе обновят 125 общественных пространств, из них 9 — в Челябинске.

В Металлургическом районе этим летом завершается благоустройство сразу нескольких дворов и общественных пространств. Как идет работа по преображению, проконтролировала глава города Наталья Котова.

Ранее на улице Трудовой завершились работы по созданию сквера на месте незаконной автостоянки между жилыми домами.