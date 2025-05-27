В Челябинске до конца лета перекроют автодорогу Меридиан

Ее будут ремонтировать до 31 августа

В Челябинске до конца лета будет перекрыта автодорога Меридиан, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«С 12.05.2025 года до 31.08.2025 года в связи с ремонтом автомобильной дороги будет ограничено движение от улицы Новомеханической до улицы Рождественского по автодороге Меридиан», — написали в пресс-службе ведомства.

Согласно сайту «Госзакупки», ремонт пройдет в три этапа. Стоимость контракта — почти 300 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что в Челябинске обновят более миллиона квадратных метров дорог.