В Челябинске обновят более миллиона квадратных метров дорог

Дорожные работы в мае проходят в нескольких районах столицы Южного Урала

В Челябинске в этом году будет отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог, сообщает пресс-служба администрации Челябинска со ссылкой на главу города Алексея Лошкина. Мэр посетил сегодня ряд дорожных объектов, где уже ведутся работы. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

На улице Линейной работы по асфальтированию завершатся на месяц раньше срока — к 1 июня. К концу недели уложат нижний слой асфальта на всем протяжении улицы, после чего последует финишный слой и нанесение разметки. Глава города подчеркнул, что ускорение работ не должно повлиять на качество.

Масштабный ремонт с обустройством тротуаров проводится на улице 9 Мая в Ленинском районе. Работы должны завершиться к концу июля. Алексей Лошкин отметил, что этот ремонт был проведен в ответ на обращения жителей.

В Ленинском районе, рядом с парком «Плодушка», завершается строительство улицы Бобруйской. Здесь установлено современное освещение, проложены подземные коммуникации, уложен асфальт, обустраиваются широкие тротуары, формируются газоны. Работы должны завершиться к 15 августа, но глава города попросил подрядчика ускорить темпы.

Реконструкция улицы Гранитной продолжится до середины октября. Общая протяженность новой дороги составит почти 1,4 км. В рамках проекта будут построены ливневая канализация, тротуары, установлено светодиодное освещение и высажены новые зеленые насаждения.

В поселке Новосинеглазово ведется ремонт Троицкого тракта — участка протяженностью более 6 километров, который завершится к 20 августа. Также планируется ремонт еще почти трех километров проезда от Троицкого тракта до въезда в поселок и семи дорог внутри самого поселка. На всех объектах обновляются дорожное полотно, тротуары и придорожные газоны. Строительство путепровода через железнодорожные пути будет завершено в следующем году.

Алексей Лошкин подытожил, что в этом году в Челябинске, при поддержке губернатора и нацпроекта «Инфраструктура для жизни», будет обновлено более миллиона квадратных метров дорог. При этом особое внимание уделяется сопутствующей инфраструктуре: ливневой канализации, светофорам, знакам, остановкам, газонам и тротуарам. Строительный контроль на всех объектах гарантирует качество работ даже при ускорении темпов.