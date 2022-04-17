В Челябинске до конца апреля установят сто новых мусорных контейнеров

До конца весны современные емкости появятся и в других городах и селах Челябинской области

Этой весной в городах и селах Челябинской области установят новые мусорные евроконтейнеры. До конца апреля 100 новых емкостей установят в Челябинске, еще 95 контейнеров в ближайшее время появятся в поселках Копейского городского округа, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

«В областном центре до конца апреля вместо сгоревших и сломанных баков будет установлено 100 новых евроконтейнеров. Они более практичны и удобны в использовании как для жителей, так и для перевозчиков. Баки оснащены защитной крышкой и педалью для открывания»,— рассказали в пресс-службе регоператора.

95 новых евроконтейнеров приобрела администрация Копейска для поселков Вахрушево, Козырево и Аул, в ближайшее время емкости установят вместо старых металлических баков.

Совсем скоро новые контейнеры установят на площадках Южноуральска. До конца мая они появятся и в Еткульском районе.

Как отметили в ЦКС, контейнеры закупаются за счет субсидий федерального и регионального бюджетов местными администрациями. Также новые емкости закупает сам регоператор.

Ранее в ЦКС сообщили, что после схода снега на юге Челябинской области образовалось бездорожье, что значительно осложнило вывоз мусора в установленные сроки.