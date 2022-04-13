На юге Челябинской области из‑за размытых дорог возникли проблемы с вывозом мусора

Спецтехника ЦКС не может подъехать к контейнерным площадкам

Из-за весенней распутицы мусоровозы в Челябинской области не могут беспрепятственно подъехать к мусорным контейнерам. Пресс-служба Центра коммунального сервиса (ЦКС) заявляет о сотне подобных случаев за неделю. Проблема актуальна прежде всего для юга области, куда весна пришла раньше.



Большое количество размытых дорог, которые ведут к мусорным контейнерам, расположены в Агаповском, Брединском, Верхнеуральском, Карталинском, Нагайбакском, Чесменском районах. Трудности возникают и на подъезде к отдельным площадкам в Чебаркуле. Нередко для вызволения автомобилей из колеи требовалась помощь тяжелой спецтехники.

«При таких дорожных условиях на вывоз отходов требуется гораздо больше времени, чем обычно. Отсутствие подъездных путей к местам накопления мусора нередко приводит к вынужденной корректировке графика движения мусоровозов со всеми вытекающими негативными последствиями, включая переполнение контейнеров», — сообщили в пресс-службе ЦКС.

В компании добавили, что каждый случай бездорожья фиксируется, вся информация передается в органы местного самоуправления для решения вопроса с подсыпкой дорог. Также в ЦКС говорят, что только совместная работа компании и местных властей поможет сделать города и поселки чистыми.