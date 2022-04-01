В Челябинске до 3 апреля выберут проекты благоустройства по инициативам жителей

Рассказываем, какие проекты можно выбрать в каждом из районов города

В Челябинске выбирают проекты, которые предлагали для благоустройства в 2022 году сами жители. Средства на эти работы будут направлены из областного бюджета. Почти 18 тысяч челябинцев уже отдали свой голос за проекты инициативного бюджетирования. Онлайн-голосование продлится до 3 апреля, сообщает мэрия.

Всего от горожан и инициативных групп в мэрию и внутригородские администрации поступило 200 проектов. Среди них — развитие общественных территорий, благоустройство придомовых территорий, размещение детских и спортивных площадок, улучшение социальных объектов и другие.

Проекты представлены в каждом из районов Челябинска. Например, в Центральном районе жители могут выбрать проекты: наружного уличного освещения, развитие «Клуба микрорайона Шершни»; благоустройство части зоопарка; благоустройство дворов.

В Калининском районе можно оставить свой голос за капитальный ремонт детских садов, ремонт спортивной площадки, освещение и ограждение школы, ремонт проездов в ряд дворов.

В Ленинском районе жители могут проголосовать за ремонт здания ДК «Станкомаш», благоустройство дворов, ремонт уличного хоккейного корта, ремонт проездов во дворы, капитальный ремонт фасадов школ.

В Курчатовском районе — за ремонт здания центра «Солнечный», где проживают дети-сироты; благоустройство дворов; устройство спортивной площадки для занятия воркаутом; развитие здания клуба «Новосел»; капитальный ремонт детсадов.

В Советском районе — ремонт дороги к СНТ «Янтарь»; обустройство тротуаров с бордюрами; благоустройство спортивных и детских площадок; развитие здания МБУК «Бригантина».

В Металлургическом районе — развитие здание ДК «Сокол», развитие здания киноцентра «Импульс», комплексное благоустройство дворов; капитальный ремонт детсадов и ремонт хоккейного корта.

В Тракторозаводском районе — устройство контейнерных площадок для мусора; благоустройство дворов и ремонт проездов во дворы; ремонт мини-футбольного поля.

Полный список проектов — на сайте мэрии.

В голосовании могут принять участие жители Челябинской области старше 18 лет. Зарегистрированные на портале «Госуслуги». Каждый участник голосования может поддержать любое количество проектов.

Напомним, программа инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года. Всего на эти цели в 2022 году муниципалитетам по решению губернатора Алексея Текслера выделено 1,5 миллиарда рублей.