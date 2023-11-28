В Металлургическом районе Челябинска с сегодняшнего вечера до 15 декабря закроют поворот с улицы Хлебозаводской на шоссе Металлургов. Об ограничении предупредили в комитете дорожного хозяйства администрации города.
Движение транспорта закроют с 20 часов 28 ноября до 20 часов 15 декабря. Ограничения касаются проезда через правый поворот. В КДХ сообщили, что на участке идет ремонт теплотрассы.
«Поворот направо будет осуществляться через регулируемый перекресток. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута», — сообщили в ведомстве.