В Челябинске до 2023 года отменили троллейбусный маршрут № 26

Пока транспорт перейдет на направления № 12 и 17

В Челябинске изменили работу нескольких троллейбусных маршрутов: до 2023 года отменили направление № 26 Молдавская — ЧТЗ, освободившийся электротранспорт перейдет на маршруты № 12 АМЗ — Молдавская и № 17 Молдавская — Железнодорожный вокзал. В службе «Организатор перевозок Челябинской области» пояснили, что на 26-й маршрут в 2023 году поставят новые троллейбусы.

Изменения проведут уже с 5 октября. По данным службы, на маршруте № 26 работают две машины с интервалом движения 60 минут. Их распределят на направления АМЗ — Молдавская и Молдавская — Ж\д вокзал.

«Работа маршрута № 26 будет возобновлена в 2023 году новыми троллейбусами», — пообещали в службе «Организатор перевозок».

Напомним, в рамках концессионного соглашения министерства дорожного хозяйства и транспорта региона и группы «Синара» за 15 лет компания планирует закупить в Челябинск 168 троллейбусов, отремонтировать два депо, построить три подстанции, реконструировать три старые подстанции. Новые троллейбусы будут низкопольными, большого класса вместимости. 98 из них будут с увеличенным автономным ходом.