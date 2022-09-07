В Челябинске до 15 октября заменят более 600 неприжившихся деревьев

Работы выполнят подрядчики по гарантии в рамках контрактов

В Челябинске провели инвентаризацию и выявили все неприжившиеся деревья, которые высаживали в прошлые годы. Всего заменят порядка 606 деревьев. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила глава города Наталья Котова. Работы проведут до 15 октября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главы Челябинска, в этом году в городе высадят в полтора раза больше деревьев и на пять тысяч больше кустарников, чем в прошлом году.

«Мы планируем высадить около 22 тысячи кустарников и не менее 13 тысяч деревьев. Сейчас, по данным комитета дорожного хозяйства, высажено порядка 20% деревьев, по информации районных администраций — около 40%. Высадка будет продолжаться до 15 октября включительно», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.





Сегодня мэр с инспекцией выехала на Новоградский проспект, где необходимо заменить неприжившиеся деревья, высаженные в 2020 году подрядчиком «Строймеханизация» при благоустройстве дорог. Особенно болезненно здесь выглядят лиственные растения, хвойные росли чуть лучше. В рамках контракта высохшие деревья напротив кардиоцентра заменят по гарантии.

«Неприживаемость деревьев состоит из трех факторов. Первое — это качество посадочного материала. Второе — как произведена высадка. И третье — это уход за деревьями после высадки», — пояснила биолог ботанического сада ЧелГУ Дарья Бурундукова.





По словам Натальи Котовой, в основном в городе высаживают липы, сирень, шаровидные ивы, сосны. Глава добавила, что активно принимают участие в озеленении Челябинска представители бизнеса, а также промышленные предприятия и заводы. По собственной инициативе неравнодушные горожане высаживают многолетники и крупномеры. В этом году за счет организаций и предприятий в городе появится более 900 деревьев.





Также в среду, 7 сентября, в Литературном сквере у публичной библиотеки завершили цикл озеленения ко Дню города в рамках акции «Цветущий город». В центре Челябинска высадили туи и пузыреплодник, выращенные в питомниках региона. По словам специалистов, эти растения подходят нашему климату. Наталья Котова приняла участие в высадке туи и поблагодарила всех, кто помогает делать город зеленее и красивее.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что на улице Агалакова в Челябинске высадят 125 деревьев и более тысячи кустарников.