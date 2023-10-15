В Челябинске для трамваев №№ 2 и 20 будут действовать временные остановки

Рассказываем, где они расположены

В Челябинске новый трамвай № 2, а также трамвай № 20 будут останавливаться на временных остановках, пока идет строительство основных. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, временная остановка «Дворец спорта „Юность“» на Областную больницу будет оборудована за перекрестком с восточной частью Свердловского проспекта.

Остановка «Алое поле» будет организована в районе остановки автобусов и троллейбусов на ЧМЗ и Северо-Запад, то есть между улицей Коммуны и проспектом Ленина.

Водителей и пассажиров просят учитывать нововведения и быть внимательными.

Напомним, с понедельника, 16 октября, в Челябинске запустят новый трамвайный маршрут № 2, который соединит ЧЭМК и Областную больницу.