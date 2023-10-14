В Челябинске запустят новый трамвай между ЧЭМК и Областной больницей

Как будет следовать маршрут №2

С понедельника, 16 октября, в Челябинске запустят новый трамвайный маршрут № 2, который свяжет ЧЭМК и Областную больницу. Следовать трамвай будет по улицам Горького, проспекту Победы, улицам Кирова, Труда и Блюхера, сообщили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Новый трамвай будет ходить ежедневно каждые 10 — 20 минут. Первый рейс от ЧЭМК в будние дни будет отправляться в 6:57, в выходные дни — в 7:11. От Областной больницы трамвай будет отправляться в 6:16 в будни и в 6:34 в выходные. Последний рейс от ЧЭМК будет отправляться в 21:47 ежедневно, от Областной больницы — в 21:48 в будни и 21:10 в выходные.

Узнать новый маршрут трамвая можно будет по желтым и белым софитам.



