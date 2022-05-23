В Челябинске для автобусов создали единый дизайн-код

Дальше планируют разработать стиль для маршруток

В Челябинске все городские автобусы большой вместимости подвели под единый дизайн-код. Крупный общественный транспорт будет зеленого цвета, а наклейки и информационные плакаты выполнят в едином стиле. Информация о новом внешнем виде появилась на сайте дизайнера Ильи Бирмана.







Повторяющиеся наклейки на автобусах объединили, а остальные привели к единому стилю.

«На автобусах несколько десятков информационных наклеек снаружи и внутри. Какая-то информация полезна пассажирам, какая-то должна быть по закону и все они в разнобой. Мы всё систематизировали и привели к общему стилю. Теперь на автобусы приятно посмотреть»,— пишет автор дизайн-кода Илья Бирман.

Следующим шагом, по словам дизайнера, станет разработка дизайн-кода и экипировки для автобусов средней и малой вместимости.





Ранее Илья Бирман учувствовал в разработке официальной схемы движения трамваев Челябинска, создал дизайн адресных табличек для города и придумал нано-схему Московского метро.

Напомним, в 2022 году Челябинская область направит 3,5 млрд рублей на закупку общественного транспорта.