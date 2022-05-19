Челябинская область направит 3,5 млрд рублей на закупку общественного транспорта в 2022 году

В городах региона появятся новые автобусы, троллейбусы и трамваи

В 2022 году для Челябинской области будет закуплено 53 новых автобуса, 25 троллейбусов и 50 трамваев. Кроме того, область получит 30 капитально восстановленных вагонов, сообщили 19 мая в Миндортрансе Челябинской области.

В министерстве уточнили, что на приобретение подвижного состава регион направит 3,5 млрд рублей. Новый транспорт будет перевозить пассажиров в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске и Златоусте.

«С 2019 года на обновление общественного транспорта в Челябинской области было потрачено 5,5 млрд рублей. На эти деньги куплено 282 новых автобуса, 6 троллейбусов, 64 трамвайных пассажирских вагона, а также 34 капитально восстановленных вагона», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что Челябинская область взяла курс на поэтапный отказ от маршруток в пользу машин среднего и большого класса. Об этом в интервью ИА «Первое областное» рассказывал замглавы Миндортранса региона Александр Егоров.