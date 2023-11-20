В Челябинске детские лор-врачи получили в помощники медицинский комбайн

Он позволяет в условиях поликлиники проводить эндоскопический осмотр пациента

В челябинской детской городской поликлинике № 1 появился современный лор-комбайн. Техника позволяет провести эндоскопический осмотр пациента и выявлять болезни горла, ушей и носа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Лор-комбайн имеет видеосистему, которая выдает цветное фото и видео высокого качества. Благодаря этому врач, а также маленький пациент могут увидеть изображение больного места до и после лечения.

«Я очень четко вижу исследуемый орган и могу поставить диагноз, выбрать лечение. Это безопасно, безболезненно и снижает вероятность развития хронического процесса»,— говорит врач-отоларинголог ДГКП № 1 Челябинска Оксана Любарская.

Также с помощью установки можно удалять серные пробки, прочищать пазухи носа, распылять лекарства, промывать миндалины и проводить другие медицинские манипуляции.

Между тем заболеваемость коклюшем на Южном Урале выросла в восемь раз.