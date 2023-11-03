Заболеваемость коклюшем на Южном Урале выросла в восемь раз

Но пока не превышает средних многолетних значений

СМИ в последнее время все чаще говорят о коклюше. Многим жителям области это слово знакомо по книжкам про жизнь советских детей. Но объяснить, что такое коклюш, сможет не каждый наш современник. А болезнь неприятная, порой очень тяжелая, и ее следует знать в лицо, ведь на Южном Урале в 2023 году наблюдается очередной периодический подъем заболеваемости коклюшной инфекцией.

«Последний подъем заболеваемости коклюшем на Южном Урале регистрировался в 2018—2019 годы. В течение последних трех лет заболеваемость снижалась. С начала 2023 года по области выявлено 182 случая коклюша, что выше уровня прошлого года в 8,7 раза, но ниже среднемноголетнего уровня на 14%»,— рассказала ИА «Первое областное» заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

На конец этой недели коклюш зарегистрирован в восьми муниципалитетах Челябинской области, при этом 60% всех случаев приходятся на Челябинск.

Чаще всего болеют дети 7—17 лет (47%), у которых снижен постпрививочный иммунитет. Дети младше трех лет составляют 26% всех заболевших, дети 3—6 лет — 19%. И только 8% случаев приходится на взрослых.

КАК РАСПОЗНАТЬ КОКЛЮШ

Коклюш относится к острым инфекционным заболеваниям и начинается как простое ОРВИ.

«У человека поднимается температура, может быть насморк, боль в горле, появляется редкий суховатый кашель, который многие связывают с появлением насморка и со стеканием слизи по задней стенке глотки. Несмотря на лечение, этот кашель становится хуже и хуже — противным, надсадным, непроходящим. Иногда ребенок чихает так сильно, что может порвать уздечку языка», — рассказывает педиатр, заведующая педиатрическим отделением челябинской детской поликлиники № 8 имени Александра Невского Фариза Азбарова.

По словам Фаризы Азбаровой, заболевание коклюшем вызывает бактерия, которая циркулирует в крови. Она воздействует на кашлевой центр в мозгу человека и заставляет больного кашлять.

«При этом медики обратили внимание на такую особенность: больной кашляет, когда находится в состоянии покоя. А вот если он чем-то занят: играет в компьютерные игры, рисует, пишет, разговаривает, — в эти минуты кашель его не беспокоит, потому что мозг занят другой работой», — говорит педиатр.

При коклюше могут развиться разные осложнения: пневмонии, отиты, неврологические проблемы. В первую очередь они грозят непривитым.

Если ребенок кашляет две недели и больше, педиатр может заподозрить коклюш и отправить ребенка сдавать анализ. Лечат инфекцию антибиотиками. Выписывать их также должен врач.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИВИВКИ

Прививка от коклюша входит в Национальный календарь прививок и ставится всем детям бесплатно. Детей три раза прививают от коклюша до года и потом ревакцинируют в полтора.

Сейчас в Челябинской области достигнут высокий уровень охвата иммунизации против коклюша — привиты свыше 97% детей. Но более 5 тысяч детей не привиты и формируют основную группу риска по заболеванию данной инфекцией.

«Хочу заметить, что ни вакцина, ни перенесенное заболевание не формируют пожизненный иммунитет против коклюша. Снижение поствакцинального иммунитета отмечается уже в школьном возрасте, поэтому коклюш может регистрироваться и у ранее привитых детей, и у взрослых. У привитых заболевание протекает в легкой форме, часто только в виде сухого кашля, поэтому такие лица могут быть источником инфекции для окружающих», — говорит Татьяна Софейкова.

Чтобы не заразиться, нужно соблюдать правила личной гигиены, надевать маску в общественных местах, обеззараживать воздух в помещениях, проводить уборку, а больных изолировать от коллектива.

НУЖЕН ЛИ КАРАНТИН

Сегодня случаи заражения коклюшем есть и в детских садах, и в школах, однако группами дети, как утверждают в Роспотребнадзоре, пока не болеют.

Когда среди детей кто-то заболевает, в организации проводится дезинфекция, у всех контактных берут мазок. Если у человека нет признаков ОРВИ и кашля, от обучения его не отстраняют. Карантин при выявлении коклюша в коллективе также не вводят. Но если в классе по разным причинам отсутствуют 20% учеников — из-за коклюша, ОРВИ или гриппа — объявить карантин все же могут.