В Челябинске дети из приютов смастерили будки для бездомных собак

Их пригласили установить домики для животных

В Челябинске воспитанники детских приютов и центров содержания «Гнездышко», «Аистенок», «Возрождение» и «Курчатовский» подарят собакам из приюта «Того» будки, сделанные собственными руками. В течение ноября ребята обучались столярному делу в творческой мастерской «Отцы и дети», сообщает пресс-служба Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области.

«Чтобы у детей появилась мотивация учиться и создавать что-либо своими руками, мы попросили их сделать будки для бездомных собак, которые бы они могли сами вручить и увидеть результаты своих трудов. Благодаря этому ребята сделали четыре большие будки менее чем за месяц занятий», — поделился руководитель проекта, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области Сергей Смышляев.

Подростки вместе с наставниками освоили работу с пилой и наждачной бумагой, научились работать шуруповертом и дрелью, а также узнали об основах черчения и моделирования. Итог работы — четыре массивных дома для животных.

Участники проекта смогут лично вручить результаты своих трудов челябинскому приюту «Того». Сорок детей вместе с воспитателями приедут 15 декабря в приют, установят будки для собак.

Отметим, что проект «Воспитанные Родиной» реализуется на средства гранта губернатора Челябинской области при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Челябинской области и софинансировании Фонда президентских грантов.

Ранее в Челябинске творческая мастерская «Отцы и дети» пригласила мужчин старше 25 лет стать наставниками для мальчишек, растущих без отцов. Добровольцы будут учить ребят работать руками и восполнять потребность в мужском общении.