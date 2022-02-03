В Челябинске ищут наставников для мальчиков без отцов

Добровольцы нужны в творческую мастерскую «Отцы и дети»

В Челябинске творческая мастерская «Отцы и дети» приглашает мужчин старше 25 лет стать наставниками для мальчишек, растущих без отцов. Добровольцы будут учить ребят работать руками и восполнять потребность в мужском общении. Об этом сообщили в социальной сети мастерской.



Сейчас в Челябинске 3 таких мастерских, проект полностью некоммерческий и направлен на то, чтобы укрепить семейные связи. На занятиях ребята смогут научиться у наставников работать с инструментами и делать простейшие дела по дому: прибить гвоздь, повесить полку или что-то починить.

Кроме занятий наставникам предлагают поучаствовать в активных играх, заниматься с ребятами спортом, ходить в походы и устраивать семейные посиделки.

Сейчас в команде мастерской уже 15 мужчин, занятия проходят в выходные раз в неделю, желающих стать частью проекта просят связаться с организаторами во ВКонтакте.