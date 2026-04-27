В Челябинске делают чат‑бота для сообщений о многочисленных сломанных колодцах

Их отремонтируют собственники

В Челябинске этой весной обнаружили небывалое число поврежденных смотровых колодцев. Как сообщил глава города Алексей Лошкин, объем требующих корректировки колодцев в этом году стал рекордным. Власти поставили задачу вовлечь в работу максимальное количество собственников инженерных коммуникаций.

«В этом году у нас какой-то объем рекордный по колодцам, который требует в той или иной степени корректировки. Мы для себя поставили задачу в эту работу вовлечь максимальное количество собственников. Это не только колодцы в рамках уличной дорожной сети, но и те, которые находятся на пешеходной зоне, внутриквартальных проездах. У каждого из них разные собственники. Дано поручение по всем таким колодцам инициировать работу именно собственников», — пояснил Алексей Лошкин.

Заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Дмитрий Агеев уточнил, что в рамках ежедневного мониторинга состояния смотровых колодцев и инженерных сетей выявлено 72 поврежденных объекта. Вся информация передана в городское управление ЖКХ и управление благоустройством.

При этом восстановительные работы уже идут активными темпами. За прошедшую неделю привели в порядок 106 колодцев, в том числе 54 колодца МКУ «Эвис», 39 — МУП «ПОВВ», 9 — УСТЭК и 4 — Ростелекома. С начала восстановительного сезона 2026 года служба «Эвис» отремонтировала 206 колодцев.

Для повышения эффективности этой работы создается специальный чат-бот, который позволит отслеживать каждую карточку инцидента. Пока учет ведется в ручном режиме, но к середине мая, как рассчитывают в мэрии, новая система заработает в полную силу.

«В основном в уличной дорожной сети проблемные колодцы принадлежат МУП „ПОВВ“ и Ростелекому, а также ливневой канализации. Другие сетевые организации активно подключились, все предоставили графики восстановления», — добавил Дмитрий Агеев.



