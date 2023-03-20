В Челябинске более трех тысяч собак и кошек бесплатно привили от бешенства

Питомцев вакцинируют в государственных ветклиниках и управляйках

В Челябинске в рамках месячника по профилактике бешенства было вакцинировано 1685 собак и 1582 кошки, сообщили сегодня, 20 марта, в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области. Горожане могут поставить прививки своим питомцам совершенно бесплатно до 9 апреля.

Напомним, что акцию по бесплатной вакцинации домашних животных Челябинская ветстанция запустила 1 марта. Животным ставят отечественную вакцину «Рабикан» во всех участковых ветеринарных лечебницах ветстанции:

ветлечебнице на Свердловском, Свердловский тракт, 18а;

УВЛ Тракторозаводского района, ул. Марченко, 7в;

УВЛ Металлургического района, ул. Пржевальского, 2;

веткабинете на Красной, ул. Красная, 63.

Кроме того, прививки делают по графику в офисах управляющих компаний города. Расписание доступно по ссылке.

На сайте Челябинской ветстанции vetlechebnica74.ru можно предварительно записаться на вакцинацию в удобный день.

По данным областного Минсельхоза, с начала года на Южном Урале выявлено восемь случаев бешенства, в том числе один в Челябинске и два в ближайшем к областному центру Сосновском районе. Жуткий случай произошел в начале марта в Увельском районе: там бешеная лиса зашла в село Дуванкуль и пыталась забраться в дом, ударяясь головой в окно.

Бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание. Вирус передается со слюной. Человек может заразиться бешенством, если его укусит, поцарапает или обслюнявит больное животное.