В Челябинской области бешеная лиса пыталась разбить окно и залезть в дом

Вокруг места происшествия объявлен 60‑дневный карантин

В селе Дуванкуль Увельского района объявили карантин после появления там бешеной лисы. Больное животное целый день бродило по улицам, а поздно вечером пыталось попасть в один из домов, ударяясь головой в окно. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказала руководитель Южноуральской ветстанции Светлана Высочина.

Сцена, достойная фильма ужасов, развернулась 2 марта. Появление дикого зверя днем посреди села — сам по себе тревожный звонок. Но лисица не просто ходила по улицам, а пыталась, например, залезть в вольер с собаками, что для здорового животного совершенно ненормально.

Визитершу с подозрением на бешенство весь день пытались изловить, но она умело пряталась до позднего вечера. Около 22:00 лисица снова дала о себе знать, причем весьма жутким образом. На улице Северной она стала биться в окно одного из домов, пытаясь попасть внутрь.

«Вероятно, ее привлек свет в окне. Хозяйка дома рассказывала, что лиса отходила примерно на метр, потом разбегалась и билась в стекло. И так несколько раз», — рассказала Светлана Высочина.

В конце концов животное ликвидировали, лабораторное исследование трупа подтвердило предположение о бешенстве.

С 7 марта в радиусе 1,5 км от дома, куда ломилась лисица, объявлен карантин. Согласно распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, все восприимчивые к бешенству домашние животные на этой территории подлежат обязательной вакцинации. Кроме того, в течение 60 дней из Дуванкуля нельзя будет вывозить непривитых животных.