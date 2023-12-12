В Челябинске более 400 частных домов до конца года смогут подключиться к газу

Голубое топливо поступит в поселок Развязка

До конца декабря в Челябинске планируется завершить строительство распределительного газопровода в поселке Развязка — самом восточном микрорайоне областного центра. По программе догазификации подключиться к топливу смогут 417 домов. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе компании «Челябинскгоргаз».

Для сравнения: за весь 2023 года в Челябинске было догазифицировано 300 домов, в с начала действия программы (2021 год) — 600.

Развязка — поселок в Тракторозаводском районе, основанный в 30-х годах железнодорожниками. Он со всех сторон окружен железнодорожными путями и соединен с «большой землей» одной-единственной дорогой. В составе Челябинска поселение находится с 1958 года.

Также до конца текущего месяца челябинские газовики планируют протянуть газ в поселок Шершневские Каменные Карьеры на территории городского бора. Там газ смогут провести хозяева 53 домовладений. К слову, в октябре жители Карьеров жаловались в Следственный комитет, что их поселка по документам не существует, а дома были перепроданы несколько раз вместе с людьми.

Кроме того, ведутся работы по газификации станции Чурилово и деревни с таким же названием. Ожидаемое количество подключений — 60 и 80 соответственно.