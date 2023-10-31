СК проверит жалобу челябинцев на продажу их поселка вместе с жителями

Шершневские Каменные Карьеры по бумагам уже не существуют

Дома и участки в челябинском поселке Шершневские Каменные Карьеры за 20 лет несколько раз сменили собственников без ведома жителей. Ситуацией заинтересовался центральный аппарат СК в Москве. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проводится проверка, передает корреспондент ИА «Первое областное».

О нарушении своих прав жители поселка рассказали в видеообращении.

«Мы совершенно случайно узнали, что в 2002 году поселок был выкуплен некой фирмой и оформлен в собственность в Росреестре, а дома и земли продавались и покупались вместе с людьми разными фирмами целыми гектарами, а чиновники оформляли это в собственность. На бумаге нас несколько раз сносили, но куда делись квартиры, якобы предназначенные для расселения, мы не знаем. За это время мы лишились единственного продуктового магазина, общественного транспорта, нет уличного освещения, дороги — в ужасном состоянии. Мы перестали получать приглашения на выборы — нас фактически лишили права голоса», — утверждают челябинцы.

По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится проверка. Председатель ведомства поручил и. о. руководителя южноуральского подразделения Алексею Колбасину представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Автор: Ольга Бороденок