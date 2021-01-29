В Челябинской области более 31 тысячи человек вылечились от коронавируса

Свежая сводка Минздрава на 28 января 2021 года

За последние сутки в Челябинской области диагностировали 281 заражение новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировали 44 тысячи 661 случай заболевания, 31 тысяча 550 человек уже переболели и вылечились. За сутки из госпиталей выписали 454 пациента. Еще 11 тысяч 396 человек продолжают лечение от COVID-19.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 5 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии в Челябинской области провели более миллиона тестирований на коронавирус, за вчерашний день тесты сделали 8 тысяч 288 раз.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что челябинские хирурги спасли беременную женщину с полным поражением легких. Целый месяц за жизни мать и ребенка боролись врачи, малыш родился в ковидном роддоме.