В Челябинске автобус до Большого Баландино изменит маршрут с 1 апреля

Оплачивать проезд можно будет картами

С понедельника, 1 апреля, автобус № 300, следующий от Стройкомбината до Большого Баландино в Челябинске, изменит трассу движения, а также начнет работать по регулируемому тарифу. Пассажиры смогут оплачивать проезд банковскими и транспортными картами, а также отслеживать движение транспорта на онлайн-картах, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Единственное изменение в маршруте, которое произойдет с 1 апреля, — транспорт не будет ходить до Стройкомбината. Его конечной остановкой станет «Северные ворота».

Автобусы будут курсировать каждые 25 минут. Из Большого Баландино первый рейс будет отправляться в 06:15, последний — в 20:00. От Северных ворот первый рейс — в 06:53, последний — в 21:08.

«Сейчас маршрут работает по нерегулируемому тарифу, штрафы для перевозчика за несоблюдение расписания и числа транспортных средств не предусмотрены. Перевод на регулируемый тариф улучшит контроль выполнения транспортной работы, мотивируя перевозчика повышать качество обслуживания пассажиров. А пассажиры смогут отслеживать движение автобусов на онлайн-картах, оплачивать проезд банковскими, транспортными картами и пользоваться пересадочным билетом»,— уточнили в телеграм-канале.

До Стройкомбината можно добраться, пересев на автобус № 43.

Напомним, с 1 апреля также изменится маршрут автобуса № 125, следующего из Копейска до железнодорожного вокзала Челябинска.