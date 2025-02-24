В Челябинске арестовали автомобиль гражданина, оскорбившего учителя

Машину вернут владельцу, когда он выплатит компенсацию — миллион рублей

Судебные приставы арестовали автомобиль гражданина, который оскорбил школьного учителя и, вероятно, будет должен выплатить педагогу один миллион рублей компенсации, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

«В сентябре 2024 года педагог потребовала от детей из цыганской семьи общаться в школе только на русском. После этого отец детей пришел в школу, оскорбил учителя и пригрозил нанести ей увечья. Усмирять его прибыли сотрудники Росгвардии. А женщину после произошедшего увезли в реанимацию с инсультом», — рассказывают в пресс-службе.

Мировой суд приговорил мужчину к десяти месяцам ограничения свободы. А уже в феврале 2025 года прокуратура направила в суд иск о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Одновременно с подачей искового заявления был подан иск о применении обеспечительной меры — аресте имущества осужденного.

Судебные приставы Металлургического района арестовали автомобиль Lada Granta 2023 года выпуска. Если суд назначит мужчине выплату компенсации, а сам мужчина добровольно выплатит долг, машину вернут. Если же должник будет уклоняться от выплаты компенсации, его машину продадут, чтобы выручить деньги. Пока машина находится на спецстоянке.