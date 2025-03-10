В Челябинске анонимная фирма разводит жильцов высоток на деньги

А заодно — отнимает хлеб у электриков и сантехников ЖЭКов

В Челябинске на подъездах жилых домов появились анонимные объявления, суть которых сводится к одному: с определенной даты ЖЭКи не будут выполнять работы внутри квартир, этим займется отдельная фирма. Тут же и телефон, по которому круглосуточно можно вызвать электрика, сантехника, а также мастера по ремонту бытовой техники. Заподозрив, что кто-то пошел по проторенному пути лжегазовщиков, журналист Первого областного информагентства попыталась вывести анонимных ремонтников на чистую воду. Далее текст пойдет от первого лица журналиста.

За годы работы в СМИ я научилась узнавать мошенников на уровне интуиции. Однако на этот раз был прямой указатель на то, что контора мухлюет. Если бы коммунальщики, что управляют нашей высоткой, на самом деле передали этой фирме обслуживание квартир, то подписали бы свое объявление. Никакой подписи в объявлении не было. При этом рядом с листовкой висел еще один лист А4 с новыми телефонами диспетчерских служб и указанием имен главного инженера и контролера. Но какую компанию они представляют, и из этой листовки было неясно.

Найти ответы на свои вопросы я попыталась по телефону диспетчера, который якобы работает круглосуточно: +7 (351) 220-99-89. Дозвониться с первого раза не получилось, но спустя часа три с этого номера перезвонила диспетчер. Дамочка оказалась находкой для таких, как я, шпионов. Она красиво вещала о том, чего быть не могло.

«Мы партнеры вашего ЖЭКа. Вместо них теперь будем выполнять все работы внутри квартиры. Менять розетки и чинить краны из ЖЭКа к вам больше никто не придет», — категорично заявила она.

Назвать компанию, с которой ЖЭК якобы заключил договор, женщина отказалась.

Я попыталась позвонить ремонтникам еще раз: трубку сняла другой диспетчер. И она отказалась сообщить название своей конторы. А на просьбу дать журналисту номер директора просто бросила трубку.

Пришлось ловить мошенников на живца — вызвать мастера на дом починить два выключателя. Тем более что диспетчер, принявшая мой третий звонок, пообещала, что на первый заказ мне сделают скидку, а в качестве гарантийных обязательств фирма заключит со мной письменный договор. Была надежда, что в договоре я наконец увижу название фирмы. Точную цену на услуги мастера диспетчер не назвала, заметив только, что стоимость ремонта розетки начинается от 370 рублей, что платить за вызов не нужно и, если итоговая цена меня не устроит, я смогу от услуг отказаться.

Анонимный электрик пришел на вызов на полтора часа раньше договоренности. В коридоре разулся и отдышался — сообщил, что бежал с соседнего адреса.

— Я думала, вы ездите на машинах.

— Кто нам будет оплачивать? Ездим на такси или ходим пешком, — печально заметил он.

Перед началом работ молодой человек попросил меня подписать допуск к работам — бланк А4 с синей печатью. По печати по кругу бежала надпись «Ремонт бытовой техники. Все виды сервисных работ». И опять ни слова о названии фирмы, ни одного ее реквизита.





— А как все-таки называется фирма?

— ...РБТ, — немного замешкавшись, пояснил электрик.

Также он вписал в бланк мою фамилию, имя, отчество, телефон. То есть собрал персональные денные. Хорошо, что без паспортных данных, так как, куда пойдет этот бланк и как будут храниться все эти данные, непонятно.

Наконец приступили к осмотру выключателей. Оказалось, что оба внутри подгорели. Это могло случиться из-за перепада напряжения. Заглянули в щиток и нашли слегка подгоревший провод, идущий к одному из автоматов.

Мастер посоветовал поменять автомат, иначе розетки будут и дальше гореть по кругу.

— Я могу съездить за автоматом прямо сейчас. Российский будет стоит 1—2 тысячи. Импортный — 3—4 тысячи рублей. Замена автомата — от 1100 рублей. А еще лучше менять сразу все автоматы в квартире, — посоветовал мастер.

Так как тратиться в мои планы пока не входило, я предложила отремонтировать одну розетку, а автоматы оставить на потом. Сказала прямо: попробую через ЖЭК провести замену автомата бесплатно, ведь щиток находится не в квартире, а на лестничной клетке и считается общедомовым имуществом.

— Нет, менять автоматы бесплатно вам ЖЭК не будет, — категорично отметил мастер.

И раз уж я не готова принять решение, предложил заключить гарантийный договор, по которому я должна была внести фирме 1,5 тысячи рублей задатка и назначить день следующего визита электрика для выполнения основных работ.

Во сколько мне обойдется работа, мастер сказать не смог. На руках у электрика не было прайса, сайта с расценками фирма тоже не завела. Думаю: заплати я конторе 1,5 тысячи, тут же стала бы ее заложником — мне в итоге пришлось бы оплатить их услуги по любым ценам. От работы по-черному мастер категорически отказался:

— У нас за это сразу увольняют. Так что все вызовы — только через диспетчера, — испугался он.

От гарантийного договора я отказалась. Тогда электрик собрал два разобранных выключателя. Один все-таки удалось починить. Получил оплату переводом на карту и отправился к следующему клиенту.

А чуть позже близкие обнаружили, что второй выключатель перестал работать вообще. Анонимный электрик забыл проверить качество сборки и, если раньше не работала одна клавиша, то теперь — две.

Распрощавшись с мастером, я отправилась в ЖЭК. На двери подъезда, где расположено наше домоуправление, висят такие же анонимные объявления. Коммунальщики даже не потрудились их снять. Но подтвердили — листовки размещают мошенники:

— Никаких партнеров у нашей управляющей компании нет. Работы внутри квартиры мы по-прежнему выполняем. Почему не сняли эти листовки? Вы посмотрите: на них нет подписи «ЖЭК». Это анонимки. Конечно, их размещают мошенники.

Работники ЖЭКа предположили, что объявления размещает диспетчерская служба, живущая на процент с заказов. Электриков, скорее всего, набирают на улице. Так что за качество работ там вряд ли кто отвечает.

Чтобы проверить качество, я вызвала на дом электрика ЖЭКа.

Второй электрик пришел с опозданием на три часа. Разуться даже не попытался и сразу приступил к осмотру. В итоге план ремонтных работ мало чем отличался от работ, намеченных анонимным электриком, — автомат и розетку нужно менять. Автомат при этом электрик ЖЭКа пообещал переставить бесплатно.

— Автомат считается вашей собственностью. Вы его должны купить сами. А заменим бесплатно, потому что считок с электричеством расположен в подъезде — это собственность всех жильцов дома, — заявил он.

Оказалось, что это не единственная возможность значительно сэкономить на ремонте электрики. Автоматы, которые анонимный электрик обещал привезти мне за несколько тысяч, стоят в магазине всего пару сотен рублей.

— Импортных автоматов в магазинах Челябинска сейчас не найти — их не завозят. Даже если везти их через Казахстан, они обойдутся рублей в 500—700 за штуку. Но никак не 3—4 тысячи. Похоже, кто-то просто хочет нажиться, — заверила продавец одного из самых больших в Челябинске магазинов.

В итоге вывод о работе электриков анонимной диспетчерской можно сделать такой: вежливые; пунктуальные; не исключено, что профессионалы; но оказывают давление на клиента (гарантийный договор) и используют любую возможность развести вас на деньги.

Поэтому мы просим Антимонопольную службу и полицию региона провести собственную проверку анонимной диспетчерской на предмет нарушения закона о рекламе и мошенничества.

«Объявление на подъезде действительно можно расценивать как рекламу. По заявлению мы проверим, являются ли листовки, развешенные по городу, рекламой и нарушает ли их текст законодательство», — пообещали «Первому областному» в УФАС.

Между тем в Челябинске задержали лжегазовщика, обманувшего пенсионеров на миллион рублей.