В Челябинске задержали лжегазовщика, обманувшего пенсионеров на миллион рублей

Мужчина проникал в квартиры под предлогом проверки плит

В Челябинске сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину по подозрению в серии краж, сообщили в ГУ МВД по региону. По версии следствия, мужчина представлялся мастером по проверке газовых плит. С этой легендой он и проникал в квартиры пенсионеров.

«После этого давал потерпевшим в руки портативное зарядное устройство и просил пройти на кухню, считая до определенного числа. При этом просил снять золотые украшения, чтобы потерпевших не ударило током. Украшения и деньги он забирал с собой», — рассказали в региональном полицейском главке.

Всего выявлено шесть эпизодов краж (статья 158 УК РФ). Обвиняемый водворен в ИВС.