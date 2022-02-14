В Челябинске агрегаторы такси повысили цены на поездки

Менее чем за 200 рублей уехать не получится

Утро понедельника в Челябинске началось с завышенных цен на такси. По данным популярных сервисов, стоимость поездок возросла более чем в два раза. При этом пробок на дорогах нет.

Для того чтобы добраться до центра города из отдаленных районов, челябинцам придется заплатить от 400 рублей. Для тех, кто живет ближе к сердцу Челябинска, стоимость составит от 200 рублей. Преодолеть несколько сотен метров на такси также обойдется недешево — от 150—200 рублей.

За поездку до аэропорта этим утром придется заплатить от 430 рублей, до железнодорожного вокзала — от 220 рублей.