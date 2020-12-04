В Челябинске 78 дольщиков ЖК «Яркая жизнь» получат свои квартиры

Решение достроить один из домов принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан.

В Челябинске еще один недострой будет завершён, а квартиры — переданы владельцам. Решение о софинансировании строительства 11-этажного дома № 7 по улице Профессора Благих было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан. Работу над домом в 2015 году начала компания СК «Сервис Проект». В 2017 году его должны были сдать в эксплуатацию, однако дольщики так и не получили своё жильё.

«Этот дом входит в жилой комплекс „Яркая жизнь“, где возводились четыре многоэтажки. По одной из них работы завершили с привлечением инвестора, по второй (дом № 6 СК „Дедал—Комид“) набсовет Фонда принял решение в этом году. Ещё один дом „Яркой жизни“ на данный момент остаётся на рассмотрении Фонда», — сообщает пресс-служба министерства строительства Челябинской области.

В результате завершения строительства своё жильё получит 78 семей.

За время сотрудничества правительства региона с Фондом защиты прав дольщиков удалось решить вопросы по 22 недостроенным объектам, восстановлены права 1 903 дольщиков. Из них 415 получили денежные компенсации взамен жилья, которое так и не было сдано.

За ноябрь 2020 года Наблюдательный совет Фонда принял решение по восьми домам в Челябинской области. Среди них 6 домов ЖК «Бриз» (будут достроены), а дольщики двух очередей дома № 9 получат денежную компенсацию; дом ООО «Регионпроект» в Копейске будет достроен, а дольщики дома, которую строило ООО «Уральская строительная компания» получат денежные средства.