Потерявших ноги ветеранов СВО научат водить машину с ручным приводом

Этим займется местный ДОСААФ

ДОСААФ Челябинской области получил автомобиль с ручным приводом. Машину будут использовать для обучения бывших военнослужащих, потерявших ноги, сообщает Минсоц региона.

Сегодня участники СВО, потерявшие на фронте одну или две ноги, получают региональную выплату на покупку автомобиля с ручным управлением. Размер выплаты составляет 1 миллион 560 тысяч рублей.

«Основным условием получения выплаты является наличие водительского удостоверения. Чтобы участники спецоперации могли освоить вождение автомобиля с ручным приводом, за счет областного бюджета приобретен легковой автомобиль отечественного производства. Мы передаем его ДОСААФ», — рассказала министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Если человек уже имеет водительские права, переобучение будет недолгим и займет один-два дня. Пройти обучение смогут ветераны со всей Челябинской области.