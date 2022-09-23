В Челябинске прошел концерт в поддержку референдумов о присоединении к России

Проявить солидарность с голосующими за будущее с Россией пришли около 11,5 тысячи челябинцев

В челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина сегодня, 23 сентября, собрались тысячи жителей: здесь прошел митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Перед горожанами выступили ансамбль «Ариэль», народный артист России Дмитрий Харатьян, местные творческие коллективы, передает корреспондент Первого областного информагентства.







Начало концерта было намечено на 14-30, но сотни челябинцев начали собираться гораздо раньше. Главный фонтан оккупировали в ожидании любимых песен пожилые дамы. Пришедший также заранее советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш даже привел бабушек в пример молодежи, мол, пришли на праздник и отдыхают — берегут силы для концерта.





Шуток и улыбок было очень много, но о поводе концерта горожане не забывали.

«Люди хотят сами определять свою судьбу, хотят быть с нами. Что еще нужно? Мы ведь правда своих не бросаем!» — заявила корреспонденту пенсионерка Людмила.

И действительно, когда ведущий Святослав Хазов и артисты предлагали вместе кричать «Россия!» и «Своих не бросаем!» — люди с энтузиазмом подхватывали.





Концерт открыли знаменитые «ариэлевцы». Они начали с патриотической «Сколько песен о тебе, Россия, спето», но быстро перешли к народным. Настроение у зрителей стало совсем праздничным, но у всех посерьезнели лица, когда челябинцы услышали название очередной песни «Ариэля» — «Чужая война».

«Правда, идущая сегодня война нам не чужая», — уточнил Ростислав Гепп.

После первого сета «Ариэля» слово взяли официальные лица. Депутат Госдумы Владимир Павлов был краток.





«Полагаю, что жители республик Донбасса сделают свой выбор, и этот выбор — Россия. Мы его, безусловно, поддержим», — обратился он к челябинцам.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко передал Южному Уралу привет от своих коллег из Общественных палат Донецкой и Луганской Народных республик.

«Ваша поддержка помогла донбасцам поверить в себя, вернула надежду на будущее, и главное — на будущее их детей. И когда я видел этих детей, у меня на глаза наворачивались слезы», — поделился Николай Дейнеко.





Председатель Общественной палаты в завершении слегка переиначил слова из песни донецкой певицы Натальи Качура: «Они возвращаются домой, они это право отстояли! Последний принимая бой, они возвращаются...» — и челябинцы подхватили: «Домой!»





«Я сегодня вышла на сцену не не как депутат Госдумы, а как женщина, как мать. В 2014 году я укладывала своего сына, и тут позвонила за помощью женщина из Краматорска: город был блокирован. Я помню, как держала на руках раненых детей. Три недели я провела в августе этого года в Херсонской области, а потом в донецких Волновахе и Ясиноватой, которые восстанавливает команда из Челябинской области под руководством губернатора Алексея Текслера. Я понимаю, почему люди Донбасса приняли такое решение: они хотят жить в мире», — рассказала Яна Лантратова.

Особенно эмоционально пришедшие поддержали женщину, когда та напомнила, что за организацию эвакуации почти трех тысяч детей и матерей из Донбасса украинские власти объявили ее... террористкой.





Дмитрий Харатьян, конечно, открыл свое выступление известнейшей «Судьба и Родина едины» из фильма «Гардемарины, вперед!» Артист за прошедшие годы так и не изменил образу своего героя — Алешки Корсака, так что зрители как минимум тридцатилетнего возраста были в восторге.

Закончил же народный артист песней «Кто на новенького» из фильма «Достояние республики». Кое кто из зрителей нашел это символичным: вместе с четырьмя проводящими сейчас референдумы территориями получается совсем новая Россия.

«Сегодня очень много людей пришли в парк поддержать эту акцию. И значит, людям небезразлично то, что происходит в нашем мире. Народ понимает ситуацию. Сейчас то самое время, когда нам надо сплотиться и вместе одержать победу. Песня „Судьба и Родина едины“ — всегда актуальна, но сейчас — особенно. У тех, из 18 века, гардемаринов был девиз — „Жизнь — Родине, честь — никому!“. И это тоже актуально всегда, а сегодня — для каждого человека!» — заявил Дмитрий Харатьян после выступления.





Выступали и лидеры молодежи Челябинской области: руководитель окружного штаба студотрядов Юрий Болдырев, председатель реготделения Российского союза сельской молодежи Владислав Уланов.

Председатель Молодежной общественной палаты при ЗСО Александр Анисимов рассказал зрителям, что ведет свой род с Донбасса: его отец родился в донецком Торезе, прадед погиб, защищая Запорожье.

«Для меня народ Донбасса и мы — все вместе Россия и наконец-то историческая справедливость восторжествует!» — завершил Анисимов.





По оценке региональных властей, в парке Гагарина сегодня собрались 11,5 тысячи человек. Но даже когда концерт подходил к концу и звезд сменили местные звездочки, зрители по-прежнему не опускали российских флагов и с энтузиазмом повторяли, что «своих не бросают».