С 1 мая из трех городов Южного Урала запустят 17 садовых маршрутов

Автобусы будут курсировать из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста

В Челябинской области с 1 мая запустят 17 маршрутов в разные садовые товарищества. На некоторых рейсах произошли изменения: убрали и переименовали остановки, изменили схему движения и время отправления рейсов, сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

В Челябинске садоводы могут воспользоваться маршрутами под номерами 102-с, 103-с, 105-с, 110-с, 112-с, 117-с, 120-с, 128-с, 131-с, 170-с и 198-с. Они свяжут ДК «Строитель» и СНТ «Березка» (3-й квартал), Теплотехнический институт и сад «Теплостроевец», СК «Металлург» и сад «Узункуль», улицу Чичерина и сад «Электрометаллург», «Тракторосад-5», «Курчатовец», «Кировский-2», областную больницу и СНТ «Кузнец-3», Комсомольский проспект и ДНТ «Песчаное озеро», Чистопольскую улицу и сад «Любитель».

Маршрут № 128-с работает без изменений: один автобус делает пять рейсов до СНТ «Кировский-1», другой — четыре рейса до СНТ «Кировский-2».

В Магнитогорске автобусы соединят вокзал и СНТ «Березовая роща» (230-с), «Газовик» (277-с), «Энергетик» (278-с), «Сабановка» (284-с) и «Металлург-3» (287-с). Три последних возвращаются на прежний маршрут через Северный переход — ремонт путепровода завершился в конце 2025 года. Время в пути значительно сократилось.

На маршруте № 287-с изменили порядок остановок: теперь автобус сначала заезжает в сад «Строитель-2», а затем — в «Металлург-3». По просьбам садоводов время отправления первого рейса сдвинули на час раньше — теперь в 8:00. В пятницу добавили еще один оборотный рейс — теперь их два утром и два вечером. С 1 сентября по 15 октября вечерние рейсы будут отправляться на час раньше из-за раннего наступления темноты.

В Златоусте на маршруте № 437-с («Машиностроитель» — СНТ «Уралдача») стоимость проезда составляет 96 рублей по полному тарифу и 48 рублей для льготников. Расписание и схема движения остались без изменений.

Напомним, с 25 апреля в Челябинске и пригороде начали курсировать 18 садовых автобусных маршрутов.