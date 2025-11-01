В Челябинске 17‑й троллейбус вернулся на привычный маршрут

Также в областной столице обновились автобусы № 74 и 21а

В Челябинске с 1 ноября 17-й троллейбус вернулся на привычный маршрут «Молдавская» — «Автовокзал Центральный». Также в областной столице обновились автобусы № 74 и 21а, сообщает пресс-служба Организатора перевозок Челябинской области.

В будущем планируется продлить 17-й маршрут по Чичерина до Салавата Юлаева, где уже готова новая контактная сеть. Также троллейбус планируют пускать до остановки «Солнечный берег» за счет функции автономного хода. Всего по улицам города будут курсировать 13 новых машин каждые 9—15 минут.

Выход троллейбусов на линии будет способствовать решению вопроса давки в часы пик. Количество такого транспорта на улицах Челябинска увеличится по мере набора водителей, их «Синара» обучает самостоятельно. Это позволит повысить провозную способность троллейбуса в два с половиной раза.

Качество перевозок в общественном транспорте повышают также через замену старых машин новыми. На данный момент трамваи заменены на 95%, троллейбусы — на 100%, а автобусы — более чем на 50%.

На маршруты № 21а «Автовокзал» — «Школа № 16» в Копейске и № 74 «Федоровка» — «Агроуниверситет» в Челябинске вышли новые автобусы. К этим машинам предъявляются повышенные требования: не менее 16 мест для сидения, наличие системы безналичной оплаты проезда и валидаторов, отображение на онлайн-картах.

На маршруте № 21а работают 6 низкопольных автобусов с интервалом 7—15 минут. На маршруте № 74 низкий пол имеют 3 из 8 автобусов, интервал прежний — 11—22 минуты.

Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало, как развивается общественный городской транспорт, а также о нововведениях, в числе которых повышение оплаты проезда с 1 ноября.