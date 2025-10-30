Челябинский транспорт сохраняет статус одного из самых доступных в России

Государство компенсирует значительную часть себестоимости поездок

В Челябинской области поездки на общественном транспорте останутся одними из самых доступных среди 14 городов-миллионников даже после повышения стоимости проезда с 1 ноября. Как развивается транспорт и какие нововведения ждут пассажиров, рассказал корреспонденту 1obl.ru заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Сколько стоит одна поездка

«В среднем по России сейчас себестоимость поездки оценивается от 70 до 80 рублей. Но поскольку тариф регулируемый, регионы доплачивают из бюджета перевозчикам, чтобы цена была подъемна для граждан. Благодаря этой доплате в Челябинске проезд стоит не 70—80 рублей, а в среднем 40 рублей после индексации», — говорит Александр Егоров.





В челябинском общественном транспорте в октябре начали появляться листовки с информацией об изменении стоимости проезда в зависимости от способа оплаты. Индексация по проездному с ноября составит 10%. По остальному тарифному меню — в среднем 15%.

Самым выгодным решением для постоянных пассажиров будут проездные билеты. После оформления пополнить месячный проездной можно из приложения банка. Проездной позволяет совершать неограниченное количество поездок с бесплатными пересадками в любом направлении. Он действует на всех маршрутах по регулируемому тарифу. Это трамваи, троллейбусы и автобусы большого, среднего, малого класса. Исключением остаются порядка 10 автобусных маршрутов на малом классе, которые пока работают на нерегулируемом тарифе. В ближайших планах реформы за год-два все маршруты перевести на регулируемый тариф.





Безналичный — значит прозрачный

Сохраняется разница между безналичной и наличной оплатой. Раньше стоимость составляла 34 и 43 рубля соответственно. С 1 ноября будет 40 и 50 рублей. Таким образом четко обозначается выгода безналичного расчета.

«Для чего это нужно? Чтобы стимулировать людей оплачивать безналичным способом, исключить воровство выручки как стороны водителя, так и стороны кондуктора. Уже третий год мы вводим разницу между наличной и безналичной стоимостью оплаты. И это дает свои результаты. Уже меньше 10, а на некоторых маршрутах меньше 8% пассажиров платят наличным расчетом. Для сравнения: раньше это было 56%», — поясняет Александр Егоров.

Замминистра сообщил, что изменятся и пригородные тарифы.





«Ближний пригород меняется до 50 и 55 рублей, индексация примерно в этих же пропорциях. И также поменяются межмуниципальные маршруты вне пригорода, которые ходят по Челябинской области. Там индексация составит чуть меньше 12%», — говорит эксперт.

В Челябинске ездить выгодно

На уровне России Челябинск находится в топ-4 крупнейших городов с самым выгодным проездом в общественном транспорте.

«Если пассажир ездит каждый день на работу и обратно с пересадкой, то самый выгодный проезд сейчас в Екатеринбурге. Там проездной стоит 1500 рублей, раньше стоил более 2500 рублей. Второй по выгодности город — это Челябинск. Третий, четвертый — Нижний Новгород и Пермь», — приводит примеры Александр Егоров.

Срез делали среди 14 городов-миллионников, исключая Москву и Санкт-Петербург в связи с их столичной спецификой. Есть города, где проездной вообще отсутствует и можно рассчитывать только на разовые поездки. Краснодар, Воронеж, Уфа, Ростов-на-Дону — в этих городах вообще нет проездных. В Красноярске, Казани, Омске проездной стоит от 2700 до 3192 рублей. Такую сумму жители не готовы выложить сразу, поэтому в этих городах проездные не пользуются большим спросом.

Есть города, где разовый проезд очень дешевый. Но и состояние транспорта в этих городах отличается от ситуации в Челябинске. Например, в Воронеже трамвай закрыли 20 лет назад. В Уфе состояние трамваев оставляет желать лучшего. В Ростове-на-Дону тоже практически не ходит трамвай. Троллейбусы в перечисленных городах также чувствуют себя плохо: недостаточно обновляется подвижной состав, снижается ежедневный выпуск, растут интервалы движения, не модернизируются контактные сети и кабельные линии, депо не обновлялись многие десятилетия.

Ситуация с кадрами меняется

«Стоимость проезда связана с состоянием транспорта. И Челябинск здесь за последние пять лет совершил глобальный рывок. Это заметили и горожане, и пассажиры. Более 900 единиц транспорта было закуплено. Конечно, эту технику надо и дальше обновлять, содержать, обслуживать. Надо набирать водителей, повышать им заработную плату», — напоминает замминистра Миндора.





Александр Егоров в качестве примера приводит ситуацию, которая сложилась два года назад. Тогда был жесточайший дефицит водителей, из-за этого транспорт просто не приходил. Люди стояли на остановке, образовывались очереди, они не могли никуда уехать.

«За два года благодаря индексации, в том числе индексации зарплаты водителей, практически удалось эту проблему решить», — считает эксперт.

Сейчас дефицит кадров ощутим среди водителей троллейбусов. На автобусах ситуация относительно выровнялась. Набрали штат водителей, это позволило стабилизировать все магистральные маршруты.

По городу ходит новый транспорт

«Глобальная работа проделана по замене транспорта. Трамваи заменили на новые на 95%, троллейбусы — на 100%, Автобусы заменены более чем на 50%, причем в основном заменены именно автобусы большого класса. И появились автобусы особо большого класса — „гармошки“, чего не было в Челябинске уже достаточно давно. Выполнение рейсов сейчас составляет выше 85%», — говорит Александр Егоров.

Обилие автомобилей мешает расписанию

Следующий этап — работа по расписанию. Чтобы транспорт приезжал на остановки вовремя, ему необходимо в условиях массовой автомобилизации организовывать приоритетный проезд.

«Транспорт, в принципе, не сможет работать по расписанию в наших условиях. Если вспомните, в 1990—2000-х годах автомобилей было примерно в 10 раз меньше. В итоге автобус подъезжал на светофор практически первым. Сейчас это невозможно. Стоит очередь огромная из машин, особенно в пиковые часы, и это не позволяет соблюдать расписание», — считает Александр Егоров.





Для того чтобы расписание соблюдалось, делается приоритетный проезд. По трамваям за 4 года реформы обособление путей достигло 98%, сделано 40 километров путей. Это очень серьезный рывок и по сравнению с другими городами большой прорыв, уверен замминистра. Это позволило стабилизировать расписание по трамвайному транспорту.

Следующий этап — это стабилизация расписания по троллейбусам и автобусам.

«Тут достижения пока скромнее — всего лишь 35 километров выделенных полос за этот период. На них установлено порядка 19 камер. Для стабилизации расписания идет большая работа с администрацией города Челябинска. Спроектировано еще 12 километров выделенных полос. В перспективе, согласно документам транспортного планирования, должно появиться 100 километров выделенных полос. Тогда расписание транспорта будет соблюдаться на 95%», — сообщает эксперт.

Вместимость транспорта

Для решения одного из актуальных вопросов — переполненного в часы пик транспорта — нужно около полутора лет.

«У нас была проблема малой вместимости подвижного состава. Очень много транспорта было малой вместимости. В итоге маршрутка подъезжала, она была переполнена, и люди стояли на подножках. Сейчас ситуация меняется. Увеличилось количество подвижного состава большого класса: трамваи, автобусы, троллейбусы. Во-вторых, начали возрождать именно особо большой класс. 27 гармошек закуплено за весь период. Самый популярный магистральный маршрут города № 64 сейчас полностью переведен на „гармошки“. Второй момент — это трамвайные сцепки. В Челябинске эти сцепки были фактически уничтожены в 2010-х годах. Сейчас наша команда их восстановила. Это трамвай из двух вагонов. Он имеет большую вместимость и исключает давку в салоне. Таких сцепок реализовано более 20. В будущем планируем добавить еще порядка 20», — рассказывает Александр Егоров.





Челябинск ждет еще один этап — это трехсекционный вагон. В этом году их закупили 5 единиц, трамваи должны прийти до конца года.

«Челябинск такого еще не видел в принципе. Это когда между трамваем идет мягкая сцепка, позволяющая пройти от начала трамвая до конца полностью насквозь. Длина такого трамвая уже составляет 27 примерно метров. Обычный трамвай — 18 метров. Соответственно, он помещает гораздо больше пассажиров и сокращает давку», — поясняет эксперт.

Решению вопроса с давкой в часы пик будет способствовать выход троллейбусов на маршруты. Сейчас ходит 68 троллейбусов по пяти маршрутам. В рамках концессии заложено 11 троллейбусных маршрутов с ежедневным выпуском 153 единиц. По мере набора водителей со стороны «Синары» количество троллейбусов на улицах города увеличится. Это увеличит в два с половиной раза провозную способность троллейбуса.





Таким образом, челябинский общественный транспорт сохраняет свои конкурентные преимущества как один из самых доступных в России. Отрасль системно поддерживает государство, целенаправленно обновляется подвижной состав и внедряются современные решения в организации перевозок. Южноуральцы могут рассчитывать на сбалансированное сочетание доступной стоимости и растущего качества транспортных услуг.