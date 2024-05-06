В Челябинске 13 мая начнется первый этап опрессовки теплосетей

Максимальный срок отключение воды — две недели

В Челябинске 13 мая начнется опрессовка тепловых сетей на локальных котельных. Максимальный срок отключения горячей воды составит две недели, но вода может вернуться раньше, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Горячее водоснабжения отключат в жилых домах и социальных учреждениях на Северо-Западе, в Советском и Металлургическом районах. Опрессовки пройдут с 13 до 26 мая.

В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок отключения может быть продлен. Полный список объектов можно узнать по ссылке.

Напомним, что уже в мае в Челябинске стартует ремонт и замена изношенных теплосетей, чтобы в новый отопительный сезон горожане вошли без проблем. Работа предстоит масштабная: сотрудники компании «УСТЭК-Челябинск» заменят около пяти километров теплосетей на 25 участках, расположенных во всех районах города.