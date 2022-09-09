Алексей Текслер рассказал о перспективах челябинского общественного транспорта

Губернатор объяснил, что обновление подвижного состава и инфраструктуры невозможно без инфраструктурных бюджетных кредитов

В ближайшие два года в Челябинске полностью обновится подвижной состав трамваев и троллейбусов, а в течение нескольких лет — будет реконструирована транспортная инфраструктура от контактной сети до полотна под трамвайными путями. Накануне Дня города губернатор Челябинской области Алексей Текслер в подробностях рассказал о ходе и перспективах транспортной реформы в Челябинске и других городах области. Публикуем основные тезисы главы региона.



От новых трамваев до производства троллейбусов

«У нас серьезные планы по обновлению подвижного состава. В первую очередь — трамваев. Напомню, только в этом году для Челябинска приобрели 30 новых трамваев, 20 — для Магнитогорска. В Миассе приобретаются новые троллейбусы и автобусы, в Златоусте — новые трамваи и автобусы, Копейск тоже приобрел при поддержке региона новые автобусы. В Челябинске эта работа будет продолжена. В течение нескольких ближайших лет мы купим еще около ста новых трамваев и полностью обновим парк этого вида транспорта. И это без учета метротрама, хотя до 40 новых метротрамваев тоже будем приобретать. Это будут уникальные вагоны специально для нашего города — с верхним токоприемником, на 2,5 секции», — рассказал губернатор.

Отдельно Алексей Текслер остановился на троллейбусном парке. В 2022 году региональные власти закупят 20 новых «рогачей» в Санкт-Петербурге. В ближайшие годы должны поступить еще около 140 единиц, но это будет уже челябинское производство.

«Со следующего года троллейбусы будут производиться на базе Челябинского трубопрокатного завода. Сейчас там готовятся производственные мощности», — объяснил губернатор.

Текслер отметил, что собственные челябинские троллейбусы — не просто повод для гордости и решение проблемы старого парка. Это новые рабочие места, новое производство, новые компетенции. А насытив челябинский парк, новая площадка начнет поставлять свою технику по всей стране.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы и бюджетные кредиты

Кроме обновления подвижного состава в Челябинске идет модернизация сопутствующей инфраструктуры. Алексей Текслер напомнил о начавшейся реконструкции полотна трамвайных путей и модернизации депо. Для троллейбусов депо будет вообще построено с нуля, кроме того, грядет обновление всей контактной сети.

«Это, конечно, колоссальные инвестиции. Ни бюджет города, ни бюджет региона не потянул бы такое масштабное обновление. В основном все, о чем я говорю, финансируется за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Это отдельная история. Кредиты распределялись по регионам подушевым образом, всем одинаково. Но отдельные масштабные проекты, такие, как наш метротрам, — по ним принимались дополнительные решения. Каждый проект надо было защитить, но зато теперь мы имеем возможность реализовать такие серьезные планы», — рассказал губернатор.

Маршрутки зарегулируют

Частные пассажирские перевозчики с улиц Челябинска не исчезнут, да никто и не собирается добиваться этого. Но частники должны ездить на современном, комфортном, безопасном, забрендированном так же, как и городской, транспорте. А этого можно добиться, только повсеместно внедряя регулируемые маршруты.

«Я встречаю на улицах трамвай, на котором в детстве в школу ездил. Наши дети должны ездить в современных, теплых, комфортных вагонах. Надо идти вперед, надо развиваться», — заключил Алексей Текслер.