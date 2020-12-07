В Челябинск поставили ещё 14 новых автобусов

Всего на сегодняшний день власти приняли 28 автобусов по контрактам, заключённым в сентябре этого года.

Минувшей ночью в Челябинск прибыла очередная партия автобусов, работающих на газовом топливе. Сейчас по ним идёт процедура приёмки. Об этом сегодня, 7 декабря, во время аппаратного собрания сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«По состоянию на сегодняшний день поступило 28 единиц автобусов, 14 из них поступили сегодня ночью. Два автобуса полностью приняты, забрендированы, документы отправлены в министерство дорожного хозяйства для оплаты. По остальным идёт процедура приёмки. Рассчитываем, что к 9 декабря поступившие автобусы мы примем, материалы по мере приёмки будут направлены в Управление транспорта и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям для приёмки в казну города»,— сообщил чиновник.

Также мэрия продолжает работы по проведению конкурентных процедур по обслуживанию общественного городского транспорта в 2021 году.

Напомним, на прошлой неделе в Челябинск приехала первая партия из пяти автобусов. Всего в город должны поставить 36 машин. Окончательный срок поставки — 10 декабря.