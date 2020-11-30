В Челябинск приехали пять новых автобусов на газовом топливе

Кроме того, в мэрии ведется работа по контрактам на обслуживание транспорта в 2021 году.

Минувшей ночью в Челябинск приехала первая партия автобусов, работающих на газовом топливе. Остальные машины, контракты на поставку которых были заключены в сентябре этого года, прибудут в декабре. Подробнее рассказал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов во время аппаратного совещания.

«Сегодня ночью поступило пять автобусов в рамках контрактов, заключенных управлением транспорта в сентябре этого года на поставку 36 новых автобусов на газовом оборудовании. Окончательный срок поставки всей партии — 10 декабря»,— рассказал чиновник.

Кроме того, по словам Максима Куляшова, Комитет дорожного хозяйства уже организовал работу по подготовке и проведению конкурентных процедур по обслуживанию муниципальных маршрутов на 2021 год на средства городского бюджета. Так, по итогам конкурса 14 троллейбусных маршрутов, а также 9 из 14 трамвайных маршрутов будет обслуживать ООО «ЧелябГЭТ». По 18 автобусным маршрутам процедуры ещё проводятся, итоги будут подведены до 10 декабря.