19 новых автобусов закупят для Копейска в 2023 году

Губернатор Алексей Текслер посетил город в день его рождения с рабочим визитом

Сегодня, 26 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Копейск. Глава региона осмотрел ряд строящихся и реконструирующихся объектов, дал ряд поручений и пообещал закупку для Копейска новых автобусов, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

Первым объектом, куда отправился губернатор, стал Парк Победы, где недавно завершился первый этап реконструкции. За счет дотации из областного бюджета там провели земляные работы, переустроили инженерные сети, смонтировали освещение, обустроили дорожки для прогулок и установили малые архитектурные формы. Алексей Текслер поручил полностью завершить все работы в парке в 2024 году.

Затем глава региона проверил, как идут работы по расширению и благоустройству Коммунистического проспекта. Здесь не только расширят проезжую часть с двух до четырех полос, но и обустроят тротуары, велодорожки, проведут освещение, установят остановочные комплексы и многое другое. Работы ведутся на счет средств областного бюджета.

«Коммунистический проспект для копейчан — долгожданный проект, с советских времен планировалось сделать большой проспект, но вот только сейчас мы к этому приступили. Кроме проезжей части будет полноценный сквер, велосипедные дорожки — новый серьезный проект развития городского пространства в целом, не только дорожной сети»,— рассказал Алексей Текслер.

В ходе визита глава региона поручил отремонтировать улицу Сутягина, расположенную в центре Копейска. Сейчас она находится в неудовлетворительном состоянии.

Также Алексей Текслер побывал на Копейском пассажирском автопредприятии и отметил, что спустя несколько лет в городе начали обновлять общественный транспорт.

«Копейск является частью большой Челябинской агломерации. Хотя какое-то время назад стоял как-то в тени того же Челябинска, что неправильно. Внимание должно быть ко всем населенным пунктам, ко всем муниципалитетам. Мы за прошлый год существенно обновили парк в городе: было закуплено 24 автобуса, и еще 10 были переданы Копейску. И в этом году мы еще 19 автобусов приобретем. Это 10 больших и 9 средних автобусов»,— рассказал Алексей Текслер.

По его словам, он ставит задачу, чтобы все перевозки пассажиров в муниципалитетах области были на современном, безопасном, комфортном транспорте, который приходит вовремя, по расписанию. А возможно это только в том случае, если перевозки будет выполнять муниципальное учреждение.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что в городе развивается социальная сфера и проходит масштабная модернизация в жилищно-коммунальной сфере. Например, на сегодняшний день реализуются крупные проекты в сфере водоотведения, канализования, водоснабжения, чего не было на протяжении последних десятилетий.

«Сейчас завершается проектирование, в следующем году основная часть строительно-монтажных работ будет закончена. Я этот вопрос держу на особом контроле»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Подводя итог своего визита, Алексей Текслер отметил, что Копейск динамично развивается: строится новое жилье, активно ремонтируются дороги. Только с 2019 года объем дорожного фонда в Копейске увеличился в три раза. Но, по его словам, многое еще предстоит сделать. Также он поздравил местных жителей с Днем города и Днем шахтера, который традиционно отмечается в Копейске.