В Челябинск на вторую «Университетскую смену» приехали 44 школьника из ДНР и ЛНР

Подростки 10 дней будут знакомиться с историей России и Южного Урала

В Челябинске сегодня, 2 августа, прошло торжественное открытие второй «Университетской смены» детей из Донецкой и Луганской народных республик. На это раз в ней примут участие 44 школьника и 4 сопровождающих их педагога. Насыщенную программу для них составил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

В Челябинскую область подростки 14—16 лет приехали накануне. Вместе с южноуральскими ребятами они проведут 10 дней в детском оздоровительном комплексе «Уральская березка».

«Участников „Университетской смены“ ждет историко-географическая образовательная программа. Она состоит из трех блоков и соответственно посвящена истории России, Челябинской области и нашего вуза. Рассчитана на 58 академических часов, и в конечном итоге ребята получат сертификат об окончании дополнительной общеразвивающей программы. Сама по себе форма подачи знаний соответствует возрасту детей. Будет всего четыре часовые лекции. Все остальное — в виде мастер-классов, творческих конкурсов и интеллектуальных игр», — рассказал проректор по воспитательной и социальной политике ЮУрГГПУ Евгений Жоров.

Сертификат об окончании курсов в дальнейшем может быть полезен при поступлении в российский вуз. Но в настоящее время абитуриентов из ДНР и ЛНР принимают в ЮУрГГПУ по специальным квотам без этого документа.

Учебой отдых на Южном Урале для ребят из Донбасса не ограничится. Первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина говорит, что ребят покатают на колесе обозрения, проведут для них экскурсии по Челябинску, покажут достопримечательности города.

«В развлекательной программе — пенные вечеринки, стартины, участие в мастер-классах по рисованию граффити и многое другое», — уточнила Ирина Анфалова-Шишкина.

Напомним, суть проекта «Университетские профильные образовательные смены» заключается в том, что школьники из Донецкой Народной Республики приезжают в российские вузы, где изучают историю России, знакомятся с образовательными технологиями университетов, погружаются в культуру того края, где проживают.