В ЧелГУ открылось представительство Уральского отделения РАН

Оно поможет наладить связи между южноуральскими вузами и Российской академией наук

Накануне, 10 сентября, в Челябинском государственном университете состоялось официальное открытие представительства Уральского отделения Российской академии наук. Как сообщили в пресс-службе вуза, структура станет главным центром кооперации научных институтов РАН с вузовской и отраслевой наукой региона.

«Это решение продиктовано временем, и мы ощущаем, что в Челябинской области активно развиваются научные исследования, здесь сосредоточен мощный научно-технический и образовательный потенциал. В регионе работают более двадцати высших учебных заведений, включая такие крупные, как ЧелГУ, ЮУМГУ, ЮУрГУ, технический университет в Магнитогорске. Здесь давно назрели предпосылки к развитию академических исследований и это очень отрадно, что ведущие университеты региона имеют амбициозные планы по развитию фундаментальной науки. Объединяя усилия, мы достигнем большего»,— выступил в речью председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин.

Ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин, который возглавил челябинское представительство, отметил, что Челябинску уже давно нужна площадка, где встречались бы ученые и специалисты разных профилей и поколений, ведь именно благодаря таким встречам рождаются новые идеи, подходы и передача опыта молодежи.

Сразу после открытия представительства состоялось заседание Президиума Уральского отделения Российский академии наук, в ходе которого ученые обсудили вопросы организации работы новой структуры.

Отметим, представительство Уральского отделения РАН помогает наладить межвузовскую коллаборацию, упрощает получение грантов, работу над ними и сохраняет в регионе научные кадры.

Напомним, уже в этом году в Челябинске начнут строить межуниверситетский кампус, проект которого одобрили в федеральном правительстве. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что с его запуском пройдет реновация университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ, там появятся научные, лабораторные и образовательные пространства.