В Челябинской области продолжится реформа обращения с ТКО

Особое внимание обратят на села

Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером началась с просьбы жительницы села Варна приобрести мусорные контейнеры. По словам 84-летней Зинаиды Меньшининой, ей, инвалиду II группы, приходится преодолевать более километра, чтобы вынести мусор, а все потому, что, как ей говорят местные власти, деньги на приобретение контейнеров выделены не были. Алексей Текслер поручил министерству экологии региона и местным властям разобраться в этом вопросе.

«Странно слышать, что мы не выделяем деньги. Мы с 2019 года активно работаем над мусорной реформой, мы за эти годы все баки либо обновили, либо приобрели новые. Только 5,5 тысячи новых площадок обновили для мусорных баков. Ну и порядка 36 тысяч контейнеров было обновлено. Все муниципалитеты, кто формирует заявки, все удовлетворяем, поэтому я поручаю и Минэкологии, и, конечно, району обратить внимание на этот вопрос», — сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, вероятнее всего, от Варненского района не было заявки на приобретение мусорных контейнеров.

Глава региона подчеркнул, что до начала мусорной реформы в сельской местности практически не было мусорных площадок, но сейчас ситуация заметно изменилась. Губернатор выразил уверенность в том, что ответственные лица окажут женщине необходимую помощь и решат проблему с большой дистанцией до мусорной площадки.

Напомним, в этом году муниципалитеты получили на обновление и строительство новых мусорных площадок, а также приобретение баков более 50 миллионов рублей из областного бюджета. На этот год был план обустроить 500 контейнерных площадок, создать 128 новых и приобрести 467 контейнеров.