В Брединском районе в 2022 году построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Заместитель губернатора Алексей Фартыгин побывал на территории с рабочим визитом

В Брединском районе в 2022 году откроется физкультурно-оздоровительный комплекс, сроки строительства затянули, но во время рабочего визита вице-губернатора Алексея Фартыгина подрядчик объяснил, что сроки сместили из-за подорожания строительных материалов и ФОК сдадут не позже первого октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства и местные СМИ.



Во время поездки вице-губернатор также побывал в районном Доме культуры имени А. С. Пушкина и оценил работу сотрудников ДК. Также Фартыгин посетил животноводческие помещения ООО «Совхоз «Брединский» и осмотрел условия содержания молодняка крупного рогатого скота.

В окончании программы Алексей Фартыгин провёл в районной администрации встречу с главами сельских поселений.

Это была первая рабочая поездка Фартыгина в должности замгубернатора региона и куратора южных территорий Челябинской области.