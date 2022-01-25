Новым куратором юга Челябинской области назначен Алексей Фартыгин

Алексей Текслер назначил своего тезку «территориальным» вице-губернатором

Куратором южных территорий Челябинской области в должности вице-губернатора назначен Алексей Фартыгин, до последнего момента — замруководителя аппарата губернатора и правительства, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона. На этом посту Фартыгин сменит Евгения Голицына.



Алексей Текслер принял решение сделать заместителем губернатора, курирующим южные территории Челябинской области, Алексея Фартыгина, с 2017 года — заместителя руководителя аппарата и правительства области. Как сообщало Первое областное информагентство, с декабря 2021 года эта должность в правительстве являлась вакантной, так как занимавший ее Евгений Голицын стал председателем облизбиркома.

Напомним, Фартыгин также имеет опыт работы в избирательной комиссии: он являлся ее членом с правом решающего голоса с 2017 года, в 2016 году несколько месяцев возглавлял региональный избирком, но потом подал в отставку и перешел на работу в правительство области.