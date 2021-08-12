В борьбе за миллион рублей студенты конкурса «Твой ход» решали кейсы «Росатома» и РЖД

Масштабный всероссийский проект завершил второй этап

Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» — один из самых масштабных проектов. Участники конкурса, а их 560 тысяч со всей страны, борются за главный приз — 1 млн рублей на реализацию своих идей, жилье или обучение. Второй этап конкурса завершен. Участники определились с выбором направлений, форматом работы, а эксперты приступили к оценке первых конкурсных испытаний, рассказали организаторы АНО «Россия — страна возможностей».

Большинство участников, прошедших второй этап, решили бороться за главные призы в командах — этот формат выбрали 55% конкурсантов.

«Я выбрала направление „Вдохновляю“, и мы вместе с нашей чудесной командой решили кейс арт-кластера „Таврида“. Вы не поверите, насколько приятно выполнять такую работу с интересными и необычными людьми! Принять на себя роль лидера — лучшее решение в моей жизни. Меня окружают чудесные девчонки, друг для друга мы опора и поддержка. С их помощью получилось посмотреть на себя со стороны и повзрослеть. Конкурс „Твой ход“ один из самых перспективных и интересных в стране, поскольку позволяет ребятам реализовываться и развиваться. Думаю, что он круто изменит мою жизнь», — считает студентка УрГАУ Елизавета Петрова.

Главным заданием второго этапа конкурса «Твой ход» было решение кейсов. Их предложили партнеры проекта — ОАО «РЖД», госкорпорация «Росатом», ГМК «Норильский никель», Mail.ru Group.

Конкурсанты уже подготовили ответы в формате презентаций и коротких видеороликов и загрузили их в своем личном кабинете на платформе tvoyhod.online. Сейчас их оценивают эксперты. В полуфинал, который станет третьим этапом конкурса «Твой ход», выйдут десять тысяч человек.

Имена победителей станут известны в ноябре. 200 студентов получат премии в размере одного миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. 50 из них — дополнительные гранты в размере 2,5 миллиона рублей, которые можно будет направить на развитие факультета или вуза.