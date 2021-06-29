Более 36 тысяч уральских студентов стали участниками Всероссийского конкурса «Твой ход»

Победители смогут получить миллион рублей на обучение, стартап или жилье

За два месяца 568 тысяч студентов со всей России подали заявку на участие в конкурсе «Твой ход». Более 36 тысяч из них — студенты Уральского федерального округа, сообщили во вторник, 29 июня, на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО.

К конкурсу можно присоединиться в любой момент, но стоит отметить, что в таком случае участник не может стать полуфиналистом и финалистом. При этом у него появится возможность завести знакомства, поработать в команде, посетить онлайн и офлайн мероприятия. В ближайшее время Росмолодежь, президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Ростуризмом запустят специальную программу путешествий по России. Участники «Твоего хода» также смогут отправиться в туры выходного дня и недельные экспедиции.

«На старте конкурса ребята сами обозначили, что это важная составляющая, которая должна быть. Активистам „Твоего хода“ уже удалось побывать на космодроме „Восточный“ в Амурской области, на Камчатке, в Калининграде и Севастополе. И это не просто увеселительные поездки, а новый туристический продукт, соответствующий направлениям конкурса „Твой ход“. В программу путешествий включены лекции общества „Знание“, посещение крупнейших российских предприятий, встречи с руководителями регионов и работодателями. И дальше будет только интереснее», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

В ходе первого этапа, который завершился в середине июня, участники смотрели уроки образовательного модуля, проходили тесты и выбирали направление. Сейчас стартовал второй этап: до 10 августа необходимо выбрать направление, а также формат работы (личный или командный), пройти образовательный модуль «Акселерация решений» и решать кейсы.

В полуфинал пройдут десять тысяч человек, но участие в мероприятиях экосистемы «Твой ход» продолжат все студенты.

Имена победителей назовут в ноябре 2021 года. Двести студентов получат премии в размере миллиона рублей. Деньги можно потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них определят 50 топ-победителей, которым направят гранты в размере 2,5 миллиона рублей. Дополнительные средства можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России, их пригласят на стажировки или даже трудоустроят в ведущие компании страны.