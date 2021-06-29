За два месяца 568 тысяч студентов со всей России подали заявку на участие в конкурсе «Твой ход». Более 36 тысяч из них — студенты Уральского федерального округа, сообщили во вторник, 29 июня, на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО.
К конкурсу можно присоединиться в любой момент, но стоит отметить, что в таком случае участник не может стать полуфиналистом и финалистом. При этом у него появится возможность завести знакомства, поработать в команде, посетить онлайн и офлайн мероприятия. В ближайшее время Росмолодежь, президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Ростуризмом запустят специальную программу путешествий по России. Участники «Твоего хода» также смогут отправиться в туры выходного дня и недельные экспедиции.
«На старте конкурса ребята сами обозначили, что это важная составляющая, которая должна быть. Активистам „Твоего хода“ уже удалось побывать на космодроме „Восточный“ в Амурской области, на Камчатке, в Калининграде и Севастополе. И это не просто увеселительные поездки, а новый туристический продукт, соответствующий направлениям конкурса „Твой ход“. В программу путешествий включены лекции общества „Знание“, посещение крупнейших российских предприятий, встречи с руководителями регионов и работодателями. И дальше будет только интереснее», — рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
В ходе первого этапа, который завершился в середине июня, участники смотрели уроки образовательного модуля, проходили тесты и выбирали направление. Сейчас стартовал второй этап: до 10 августа необходимо выбрать направление, а также формат работы (личный или командный), пройти образовательный модуль «Акселерация решений» и решать кейсы.
В полуфинал пройдут десять тысяч человек, но участие в мероприятиях экосистемы «Твой ход» продолжат все студенты.
Имена победителей назовут в ноябре 2021 года. Двести студентов получат премии в размере миллиона рублей. Деньги можно потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них определят 50 топ-победителей, которым направят гранты в размере 2,5 миллиона рублей. Дополнительные средства можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России, их пригласят на стажировки или даже трудоустроят в ведущие компании страны.